Als erste größere deutsche Stadt hatte Jena in Thüringen bereits am 6. April das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zur Pflicht gemacht - wesentlich früher als alle anderen Landkreise und Städte Deutschlands. Wissenschaftler von vier Universitäten haben nun die Entwicklung der Infektionszahlen in Jena mit vergleichbaren Städten verglichen, wo die Maskenpflicht erst später eingeführt wurde. Dabei zeigte sich, dass die Zahl der registrierten Infektionen in Jena nach der Umsetzung der Maßnahme nur noch schwach anstieg.