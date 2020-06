Am 9. Juni findet alljährlich der „Internationale Tag der Archive“ statt. In „normalen Zeiten“ ist das für das Steiermärkische Landesarchiv ein willkommener Anlass, um bei Veranstaltungen anlässlich dieses Tages zusätzliche Interessierte im Haus am Grazer Karmeliterplatz willkommen zu heißen und mit Besucherinnen und Besuchern persönlich in Kontakt zu treten.