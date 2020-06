Gastronom sieht Areal an sich vermietet

Einen Teil des von ihm bespielten Adria-Wien-Areals sollte er zurückgeben. Er jedoch sah die Gastromeile unbefristet an sich vermietet. Die Stadt teilte diese Ansicht bis dato nicht. Die Wiener Gewässer Management GmbH (WGM), die die Interessen Wiens am Donaukanal vertritt, zeigte sich zuletzt überzeugt, dass Ecker keinen Anspruch mehr dort hat.