Die Rettung der durch die Coronavirus-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Lufthansa-Tochter Austrian Airlines durch den österreichischen Staat ist durch. Wie die Bundesregierung am Montagabend bekannt gab, wird der österreichischen Staat zur Sanierung der Fluglinie 150 Millionen Euro an Steuergeld in die Hand nehmen, weitere 300 Millionen sollen durch ein österreichisches Bankenkonsortium in Form von staatlich garantierten Krediten zur Verfügung gestellt werden.