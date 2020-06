Das kündigte Schramböck am Montag in einer einstündigen Sondersendung auf ORF III an. Eine Plattform, die in diese Richtung geht, betreibt bereits die Österreichische Post mit shöpping.at. Auch das Preisvergleichsportal Geizhals zeigt, wo welche Produkte gekauft werden können, ob sie lagernd sind und ob eine Abholung in der Nähe möglich ist. Im ORF wurde das Start-up markta vorgestellt, ein digitaler Bauernmarkt.