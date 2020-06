Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr am 7. Juni 2020 gegen 20:40 Uhr mit seinem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw auf der B141 im Gemeindegebiet von Hofkirchen an der Trattnach bei erlaubten 100 km/h mit einer Geschwindigkeit von 233 km/h. Beim Anschließenden Anhalteversuch durch Polizisten der Landesverkehrsabteilung flüchtete der Lenker in Richtung Grieskirchen, er konnte aber ausgeforscht werden. Der 27-Jährige, der keine Lenkberechtigung besitzt, wird wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen angezeigt.