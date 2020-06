Wenige Stunden zuvor hatte Sanchez erneut bekräftigt, es könne in dieser Frage nur „eine allgemeine und einheitliche Antwort geben“. „Es wäre nicht gerecht, dass es in einigen Stadien Publikum gibt und in anderen nicht“, betonte der sozialistische Politiker. Auch Spaniens Fußball-Verband RFEF und die oberste Sportbehörde CSD hatten zuvor die Möglichkeit ausgeschlossen, nur in einigen Stadien der Primera Division - in Städten, wo der Kampf gegen das Virus weiter fortgeschritten ist - vor Publikum spielen zu lassen. Dies würde die Integrität des Wettbewerbs gefährden, hieß es.