Ausgaben wohl um 28 Milliarden höher

Noch vor der Corona-Krise rechnete Finanzminister Blümel mit moderat steigenden Einnahmen (um 1,4 Milliarden Euro) für 2020 und steigenden Ausgaben um 4,3 Milliarden Euro. Mittlerweile geht er aber davon aus, dass die Erwartung zu den Ausgaben um zumindest 28 Milliarden Euro überschritten wird. In den ersten vier Monaten hielt sich der Anstieg aber noch in Grenzen. So haben Arbeitslosengelder um 89 Millionen Euro mehr gekostet als im Vergleichszeitraum 2019. Im Plus sind auch die Beamtenpensionen (127 Millionen Euro), während der Bundeszuschuss zur Pensionsversicherung um mehr als eine Milliarde Euro gesunken ist.