Insgesamt wurden am Montag 66 Neuinfektionen in ganz Österreich vermeldet. 61 davon wurden in Wien verzeichnet - wobei sich diese Daten auf die vergangenen 48 Stunden beziehen. Binnen der vergangenen 24 Stunden wurden in Niederösterreich drei Neuinfizierte sowie in Oberösterreich und Vorarlberg je ein neuer Corona-Fall registriert.