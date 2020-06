Heimspiele an beiden Standorten

Bei den Kampfmannschaften wird es eine Herrenmannschaft und eine Damenmannschaft in der Bundesliga geben. Zusätzlich gibt es eine Mannschaft bei den Herren in der Landesliga. Die Heimspiele der Herren sollen zum Großteil in Bruck stattfinden, jene der Damen in Trofaiach. Die Jugend wird weiter an beiden Standorten ihre Heimspiele austragen.