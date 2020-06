„Typisch für Borreliose ist die Wanderröte“, beschreibt Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) und Vorstand der Abteilung für Kinder und Jugendliche am Landeskrankenhaus Hochsteiermark in Leoben (Stmk.). Und ergänzt: „Die Wanderröte oder das Erythema (chronicum) migrans kann sich wenige Tage bis über einen Monat nach dem infektiösen Stich entwickeln, welcher oft auch unbemerkt bleibt. Ein runder roter Fleck rundherum - oder auch an anderer Stelle - breitet sich immer mehr aus und verblasst innen, sodass eine Ringform von mindestens fünf Zentimeter Durchmesser entsteht. In einem späteren Stadium bildet sich u.a. ein schmerzloser bläulich-roter Knoten z.B. am Ohrläppchen, an der Ohrmuschel oder am Hodensack.“