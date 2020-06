Die Einbrecher kamen durch das Fenster. Was schwer vorstellbar ist bei jemandem, die am neunten Stock eines Hochhauses wohnt. Dem war aber so. Die Moderatorin selbst war nicht zu Hause. Sie war es aber, die den Einbruch bemerkte, als sie Samstag spätnachts zu Hause ankam. Der Schock war groß: Die Einbrecher nahmen ihren Safe einfach mit, inklusive Bargeld, Schmuck und mehreren Rolex-Uhren.