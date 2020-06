Grumpy Cats Nachfolgerin ist noch grantiger

Als „Grumpy Cat“ im Mai 2019 in den Katzen-Himmel emporgestiegen ist, war die Trauer in den sozialen Medien groß. Die Samtpfote mit dem unverwechselbaren Gesichtsausdruck stieg schnell zum absoluten Internet-Liebling auf. Sie „verdiente“ für ihre Frauchen tausende Dollar für Werbespots und andere Auftritte. Ein Jahr nach ihrem Ableben steht nun die erste ernst zu nehmende Nachfolgerin in den Startlöchern.