Mittels Assessment-Center hat der neue SP-Chef David Egger einen neuen Geschäftsführer für die Salzburger Landespartei gesucht - und präsentiert nun einen überraschenden Coup: Ex-Gewerkschaftschef Gerald Forcher wechselt in die rote Zentrale in die Wartelsteinstraße in Salzburg-Maxglan. Forcher hatte erst kürzlich nach einem Eklat bei einer Gewewrkschaftssitzung seine Funktionen im ÖGB zurück gelegt. „Ich interessiere mich mit Leib und Seele für die Politik. Ich bin sehr froh und dankbar, diese Herausforderung annehmen zu dürfen“, sagt Forcher.