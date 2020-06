In Neuseeland wird wieder vor Publikum Rugby gespielt. In der stark modifizierten Meisterschaft sind am Samstag auch wieder Fans in den Stadien erlaubt. „Wir sind unglaublich stolz und dankbar, dass wir als erster professioneller Sportbewerb der Welt in der Lage sind, unsere Mannschaften wieder vor ihren Fans spielen zu lassen“, sagte Mark Robinson, der CEO des neuseeländischen Rugby-Verbandes.