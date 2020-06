Trump nennt Powell „erbärmlich”

Der US-Präsident reagierte prompt via Twitter auf die Äußerungen und warf dem Ex-Chefdiplomaten Versagen vor. Powell habe dem „Fake-News-Sender CNN” ein „erbärmliches Interview” gegeben. Dazu sei er als Minister auch mit seinen Aussagen zu Massenvernichtungswaffen im Irak völlig falsch gelegen, weshalb man fälschlicherweise in den Krieg gezogen sei. Powell selbst hat diese Aussagen schon im Jahr 2005 öffentlich bedauert und als „Schandfleck” in seinem Lebenslauf bezeichnet. Er berichtete damals, dass sich Geheimdienstberichte als falsch erwiesen hatten.