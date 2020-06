Andere Studios sollen ebenfalls mit der Herzogin in Kontakt getreten sein, die in diesem Jahr gemeinsam mit ihrem Mann und dem 13 Monate alten Sohn Archie in ihre Heimat Los Angeles zurückkehrte. „Es muss das richtige Projekt für Meghan sein“, so die Quelle weiter. „Etwas, an das sie wirklich glaubt und in das sie investieren möchte.“