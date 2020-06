Krankheit verschlimmert

Nach seinem emotionalen Auftritt sagte Oli: „Ich habe vorhin gehört, dass es Pauline heute total gut geht, aber die letzten Tage waren relativ schwer. Ich weiß, sie guckt gerade zu.“ Im Interview mit „Bild“ verriet der Musiker später: „Pauline hat eine Krankheit, die sie seit zehn Jahren begleitet und sich verschlimmert hat. Wir wussten, dass wir irgendwann an einer Operation nicht vorbeikommen. Im März war es dann so weit und ich war mit Pauline zwei Wochen im Krankenhaus in Köln.“