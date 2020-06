Pride heißt bekanntlich Stolz. Der Begriff ist sozusagen ein Gegenentwurf zu den Schammomenten, in welchen man sich fragt: „Kann ich es jetzt sagen oder besser nicht?“ Im Grunde ist Pride also ein positiv besetztes Bekenntnis zu sich selbst. Und wir versuchen herauszufinden, was das konkret in einem Leben bedeutet. Gleich ob das Outing in der eigenen Familie, das Hissen einer Regenbogenfahne oder sozialpolitische Arbeit - am Ende handelt es sich dabei um Bekenntnisse mit unterschiedlichen Wirkungen.