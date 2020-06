Angesichts der frischen Kratzer am türkisen Lack zeigen die lange vom Erfolg Verwöhnten überraschend deutliche Anzeichen von Nervosität. Das ist daran zu merken, dass auf Kritik höchst robust reagiert wird. Von einer Regierungskrise ist man aber weit entfernt. Die Grünen glauben, es würde an ihnen liegen, dass die Koalition trotz grober Schnitzer stabil dasteht. Da überschätzen sie freilich ihre Rolle. Die Juniorpartner von Sebastian Kurz mögen zuletzt stärker geworden sein, so richtig überzeugend wirken sie nicht. Die konstant hohe Popularität von Kurz und seinem in fachlicher Kompetenz merkwürdigen Team hat einfach mit der Schwäche seiner Rivalen zu tun.