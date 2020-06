Das kleine Österreich genießt in der Weltsportart Tennis seit jeher Ansehen. Dank Thomas Muster etwa, auch Judith Wiesner-Floimair, Barbara Schett, aktuell natürlich in erster Linie wegen Dominik Thiem. Wer in der Aufzählung nicht vergessen werden darf? Jürgen Melzer. Der Niederösterreicher war 2011 auf Rang 8 der Herren-Weltrangliste geklettert.