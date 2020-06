Als der Bau der neuen Polizeiinspektion in St. Margarethen beschlossen wurde, war die Freude bei Renate Fleck und ihrem Mann groß. Gleich neben ihrem Haus wurde in den letzten zwei Jahren gebaut. Anstatt sich aber am Baulärm zu stören, entdeckte die 74-Jährige ein neues Hobby. Von Anfang an knipste die Pensionistin wöchentlich ein Foto und dokumentierte so jeden kleinsten Baufortschritt. Liebevoll mit genauen Zeitangaben und unzähligen Notizen versehen, füllten sich so ganze Seiten eines Fotoalbums. „Besonders spannend war der Besuch in der Haftzelle. So etwas sieht man nicht jeden Tag“, erzählt Fleck. Auch ihr Ehemann half eifrig mit und war dank seines Fachwissens auch rasch bei den Baufirmen eine beliebte Informationsquelle. Einziger Wermutstropfen für die beiden war der coronabedingte Ausfall der feierlichen Eröffnung im April.