Charles will in die Öffentlichkeit zurück

Derweil ist Williams Vater Prinz Charles selbst vor einer Weile am Corona-Virus erkrankt, hatte allerdings nur milde Symptome. Ein Insider verriet dem „Daily Mirror“, dass die Krankheit des Prinzen die Arbeit des Königshauses in Zukunft beeinflussen könnte: "Die Queen hat schon immer die Meinung vertreten, dass die Familie ‘gesehen werden muss, um glaubwürdig zu sein‘ und daran halten die Royals derzeit fest.