Vier Jahre lang erfreute der Park viele große und kleine Gäste. In dem Wäldchen konnte man Film- und Western-Figuren bestaunen. Ohne Eintritt, für alle zugänglich. Viel Geld aus eigener Tasche hat Pöschl in sein Herzensprojekt gesteckt, die Attraktionen laufend erweitert. Doch jetzt ist alles vorbei. Immer wieder haben Unbekannte in dem Park gewütet, Figuren zertrümmert und in die Leitha geworfen. Ob aus Neid, Missgunst oder aus reiner Zerstörungswut steht nicht fest. Manchen sollen der Park und die Besucher aber ein Dorn im Auge gewesen sein, ist zu hören.