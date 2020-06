Ismael zog aus dem Ende viel Positives: „Als wir 2:3 zurücklagen, hat die Mannschaft gezeigt, welch Mentalitätsmonster sie ist. Nach der Niederlage gegen Hartberg und nun dem Rückstand wären viele Teams zerfallen, meine Mannschaft nicht. Das stimmt mich positiv.“ Der Trainer ortete einen „ersten Schritt in die richtige Richtung“ und versprach: „Wir werden uns peu a peu wieder steigern.“ Dominik Frieser, dem das zwischenzeitliche 1:0 (36.) gelang, schloss sich an. Dem früheren WAC-Spieler zufolge fehlte in puncto Ballbesitz und Körperlichkeit aber noch einiges. „Das ist aber ganz normal, wenn man keine Spiele hat, da geht es jedem gleich.“