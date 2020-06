Am Sonntagabend geriet ein 52-jähriger Ungar mit seinem Pkw auf der B 100 in der Gemeinde Greifenburg ins Schleudern. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, stürzte in den Straßengraben und prallte seitlich gegen einen Baum. Der Lenker selbst, sowie seine drei ungarischen Mitfahrer wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Sie mussten vom Rettungshubschrauber und der Rettung in die Krankenhäuser Spittal an der Drau und Lienz gebracht werden.