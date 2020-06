Und so darf man, wenn man dieser Tage in der Gegend rund um den Ring in Spielfeld die Ohren spitzt, den Gerüchten, wonach Konzernchef Didi Mateschitz an einer extrem hochkarätigen Gästeliste bastelt, durchaus Glauben schenken. Durften der Red Bull Ring und die Luxus- und Businesshotels in der Region in den letzten Jahren Promis wie Starregisseur George Lucas, Schauspieler Jean Reno oder Eishockey-Legende Wayne Gretzky begrüßen, so soll beim diesjährigen Grand Prix von Österreich am 5. Juli kein Geringerer als Bill Gates, Gründer des weltweit größten Softwareunternehmens Microsoft und laut „Forbes“ mit einem Vermögen von 98 Milliarden Dollar zweitreichster Mensch der Welt, zu Gast bei Mateschitz sein.