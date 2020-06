Jede Sekunde zählt

Das Rote Kreuz appelliert: Bei einem Atem-Kreislauf-Stillstand zählt jede Sekunde. Daher sollen sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet und der Notruf veranlasst werden. Der Notruf-Calltaker (Mitarbeiter in der Rettungsleitstelle, der Notrufe entgegennimmt) führt den Ersthelfer durch das Gespräch und leitet Erste-Hilfe-Maßnahmen Schritt für Schritt an. Im Bedarfsfall wird so eine Betreuung bis zum Eintreffen der Rettungskräfte sichergestellt.