Wenn ich gesperrt war - ich war ja kein Kind von Traurigkeit, hab Emotion und Leidenschaft an den Tag gelegt, damit eigentlich die Tugenden der Austria verkörpert. Sonst haben mich nur Verletzungen am Spielen gehindert. In der Westliga waren es einmal vier Monate wegen einer Schambeinentzündung und in der zweiten Liga die ersten paar Spiele nach einem Haarriss in der Wade in unserer Aufstiegssaison.