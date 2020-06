Das Ehepaar (48 und 53 Jahre alt) aus Niederösterreich und der einheimische Jäger (51) besichtigten mit dem Besitzer eine Eigenjagd in der Gemeinde Kötschach-Mauthen, in einer Seehöhe von rund 1300 Meter auf der Tilliacher Alm. Dabei bestiegen der Jäger und das Ehepaar einen Hochsitz, der der Last der drei Personen aber nicht standhielt. Deshalb stürzten alle drei mehrere Meter in steil abfallendes Gelände ab. Den beiden Männern gelang es, selbständig zum Güterweg aufzusteigen, die Frau musste von der Bergrettung Kötschach-Mauthen und dem Roten Kreuz aus dem Gelände geborgen werden. Alle drei Personen wurden in weiterer Folge mittels Rettungsfahrzeugen in das LKH Villach eingeliefert. Der Grad der Verletzung ist derzeit nicht bekannt. Im Einsatz standen die Bergrettung Ortsstelle Kötschach-Mauthen mit 16 Mann und zwei Einsatzfahrzeugen, das Rote-Kreuz, eine Streife der Polizeiinspektion Kötschach-Mauthen sowie die alpine Einsatzgruppe Hermagor mit einem Mann.