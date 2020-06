Bereits vor einem Jahr berichtete die „Krone“ von Ideen zur Gestaltung der Ufer. Passiert ist seitdem nicht viel. Baustadträtin Martina Berthold will das Thema wieder aufgreifen: „Zwei Architektur-Studenten lieferten bereits ein tolles Konzept“, so Berthold. Mit Grill- und Liegeflächen sowie Radwegen will die Grünen-Stadträtin den Fluss attraktiver machen. Das sieht auch Studentin Lisa so: „Besonders weil man aktuell ja nicht verreisen kann, wäre so ein fixer Strand wünschenswert.“