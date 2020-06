Ein 43-jähriger Alkolenker ist in der Nacht auf Sonntag in Vöcklabruck nach einem Unfall geflüchtet. Polizisten fanden das Fahrzeug kurze Zeit später auf einem Parkplatz in der Nähe des Unfallortes. Der Lenker saß im Fahrzeug und schlief bei laufendem Motor. Er hatte 2,12 Promille Alkohol im Blut,