Gegen 17 Uhr lenkte die 21-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ihren Pkw auf der L 410 von Fürstenfeld kommend in Richtung Bierbaum. Auf Höhe des Straßenkilometers 23,75 nahm der Pkw laut Angaben der 21-Jährigen kein Gas mehr. In weiterer Folge hielt die Fahrzeuglenkerin ihren Pkw an und bemerkte, dass Rauch vom Motor ins Fahrzeuginnere drang. Daraufhin nahm sie ihren vierjährigen Sohn, der sich ebenfalls im Fahrzeug befand, und verließ den Pkw. Laut ihren Angaben stand der Motorraum des Wagens unmittelbar danach in Flammen.