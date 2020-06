Laut war der Aufschrei, als Landesrätin Andrea Klambauer im Februar 2020 die internationale Ausschreibung der Frauenhäuser ankündigte. Nach heftiger Kritik beschlossen die Regierungsparteien im Landtag eine Expertinnenkommission einzubeziehen. Die tagte bereits zweimal, an der EU-weiten Ausschreibung hat das alles aber nichts geändert. „Gemäß Bundesvergabegesetz hat die Ausschreibung EU-weit zu erfolgen, weil der geschätzte Auftragswert über 750.000 Euro liegt“, erklärt Klambauer. Derzeit bekommen die Häuser 1,2 Millionen Euro jährlich. Noch im Juni wird ausgeschrieben. In einem zweistufigen Vergabesystem soll zu 40 Prozent der Preis, zu 60 Prozent die Qualität entscheiden. „Ich plane keine Kürzungen, sondern investiere in Verbesserungen“, sagt Klambauer.