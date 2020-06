Mehrere Modelle möglich

Es dürfe „keine Tabus“ geben, sagte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) zur „Krone“. In den kommenden Tagen sollen nun die Gespräche zwischen den beiden Regierungspartnern starten. Die Zeit drängt, noch nie waren so viele Menschen in Österreich arbeitslos. Ende Mai waren mehr als 517.000 Personen ohne Beschäftigung oder in Schulung, dazu kommen mehr als 1,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit.