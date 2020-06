70 Meter in die Tiefe

Das Unglück passierte nach der zweiten Seilbrücke, am Beginn des schwierigsten Teiles des Klettersteiges. Außerhalb der Sichtweite ihres Begleiters stürzte die Welserin 70 Meter in die Tiefe. Das Klettersteigset bot keinen Halt. Sie hatte, so die Ermittlungen der Alpinpolizei, den Klettergurt in der Materialschlaufe statt am Anseilring befestigt.