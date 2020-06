„Wie in vielen Stunden zuvor gelernt und geübt, hat der junge Mann dann alles richtig gemacht. Er hat mit seinem Handy unverzüglich die Alarmkette in Gang gesetzt und den Notruf 122 gewählt“, sagt FF-Kommandant Rudolf Feichtinger. Kurze Zeit später war der Gebäudeteil in eine schwarze Rauchsäule gehüllt, die Flammen schlugen bereits meterhoch die Fassade hin-auf und waren nur Sekunden davon entfernt, auf das Dach überzugreifen. Auch beim Einsatz selber zeigte Jakob sein Können und unterstützte die Aktiven beim Aufbau der ersten Löschleitung für die Brandbekämpfung.