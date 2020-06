Grau in grau, wohin man auch schaut: So wird sich nach den Prognosen des Wetterdiensts UBIMET die neue Woche in Tirol präsentieren. „Es wird jedenfalls sehr unbeständig und kühl mit teils kräftigem Regen“, sagt UBIMET-Meteorologe Martin Templin. Damit müssen wir uns bereits am Montag, abfinden. Die Temperaturen bewegen sich in den kommenden Tagen zwischen 13 und maximal 22 Grad. Mehr als ein oder maximal zwei Sonnenstunden pro Tag gehen sich nicht aus. Immer wieder können sich zudem Gewitter ins Wettergeschehen einmischen.