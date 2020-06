„300 Millionen Euro kann ich mir angesichts unserer Budgetlage schwer vorstellen. Geld, das ich nicht habe, kann ich nicht ausgeben“, sagte Schützenhöfer im großen „Krone“-Doppelinterview am Sonntag. Das sei „ein Schlag ins Gesicht aller Unternehmen, Gemeinden und Privatpersonen, die sich eine echte und umfassende Unterstützung vom Land erwartet haben“, reagierte FPÖ-Chef Mario Kunasek. Andere Länder würden deutlich mehr als 300 Millionen Euro in die Hand nehmen, „die steirische Landesregierung spart nun auf dem Rücken der krisengebeutelten Bevölkerung“, so Kunasek.