Der Fall Floyd ist nur der jüngste in einer langen Reihe von Übergriffen von Ordnungshütern mit letalem Ausgang. Der Tod von George Floyd hat die Diskussion um übertriebene US-Polizeigewalt gegen Afroamerikaner neu angefacht. Eine von der renommierten Zeitung „Washington Post“ veröffentlichte Statistik zeigt: Gemessen am Bevölkerungsanteil werden Schwarze mehr als doppelt so oft von Polizisten getötet wie Weiße. Bei den unter 20-jährigen wurden sogar mehr Schwarze als Weiße getötet, obwohl es in dieser Altersgruppe viermal so viele Weiße wie Schwarze gibt.