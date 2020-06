Die Brücke mit einer Stützweite von 25 Metern war auf der B25 im Zuge des Neubaus der Umfahrung Wieselburg (Bezirk Scheibbs) errichtet worden - und nun am Sonntagnachmittag aus noch unbekannter Ursache eingestürzt. Eine Feuerwehr rückte mit 25 Mann aus, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando. Um sicherzugehen, dass es tatsächlich keine Verschütteten gibt, war auch ein Suchhund an Ort und Stelle, sagte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker zur APA. Die Bezirkshauptmannschaft sei von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt worden und werde weitere Veranlassungen treffen.