Schwerer Missbrauch kleiner Kinder, Täter in mehreren Bundesländern und große Mengen technisch verschlüsselter Videoaufnahmen: Ermittler in Nordrhein-Westfalen haben ein Pädophilen-Netz aufgedeckt und bundesweit elf Verdächtigte festgenommen. Bisher sind drei Kinder als Opfer identifiziert worden. Das dürfte nur die Spitze des Eisbergs sein, nur ein kleiner Teil der Verbrechen ist bislang bekannt. Der Missbrauchsfall Münster hat dennoch bereits eine Welle der Bestürzung über die Grenzen Deutschlands hinweg ausgelöst, die EU-Kommission kündigte eine „umfassende Strategie für einen effektiveren Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern“ an.