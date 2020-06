Die Bilder vom brutalen Tod des Afroamerikaners George Floyd haben auch Bayern-Profi Jerome Boateng verstört. „Es war ein skrupelloser Mord, der diesmal mitgefilmt wurde. In mir hat das auch einen Mix aus Wut, Unverständnis und Mitgefühl ausgelöst“, sagte der Teamkollege des Wieners David Alaba beim deutschen Meister in einem Sky-Sport-Interview am Sonntag.