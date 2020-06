Auch privat im Glück

Klar, es zog all der Erfolg auch viel Neid auf sich. Doch der prallt an dem Mann, der 2009 mit „Plachutta Kochschule 2“ nicht weniger als 38(!) Wochen die Bestsellerlisten dominierte ab. „Neider höre ich nicht. Wenn man von so etwas wie Neid spricht, dann hatte ich das höchstens bei jemandem, der bei etwas fähiger war als ich. Also hat man sich dann angestrengt, um auch so gut zu werden“, erzählt er uns. Dass bei so viel Erfolg im Beruf („Von nix kommt einfach nix“) sich auch noch im Privaten so viel Glück einstellt, macht den zweifachen Vater dankbar. 52 Jahre ist er bereits mit Ehefrau Eva glücklich verheiratet: „Ich bin sehr stolz auf meine Frau. Sie hat einen unglaublich tollen Charakter, und sie ist gegen alle Krisen gesattelt. Das Wort ,Katastrophe‘ gibt es bei ihr nicht!“