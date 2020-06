Die Frau war gegen 4.00 Uhr von Kitzbühel kommend auf der Pass-Thurn-Straße in Fahrtrichtung Jochberg unterwegs gewesen. Sie musste mit unbestimmten Verletzungen in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht werden. Ein Alkomat-Test verlief positiv. Ihr wurde der Führerschein abgenommen und sie wird der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel angezeigt. An ihrem Pkw entstand Totalschaden.