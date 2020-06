In Salzburg sind Samstagabend mehrere betrunkene Zweiradfahrer bei Unfällen verletzt worden. In Zell am See im Pinzgau kam ein 57-Jähriger mit seinem Motorrad zu Sturz. Der Mann wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Er hatte 1,6 Promille Alkohol im Blut. In der Stadt Salzburg stürzten zwei betrunkene Radfahrer zu Boden, berichtete die Polizei.