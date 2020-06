Derzeit (Stand: Sonntag, 8 Uhr) sind 357 Menschen in Österreich an Covid-19 erkrankt. Das sind um 14 mehr als noch am Vortag. Insgesamt wurden österreichweit vier Neuinfektionen verzeichnet, wobei Wien am Sonntag keine neuen Daten bekannt gab. In der Bundeshauptstadt wurden in den vergangenen Tagen stets die meisten Neuinfektionen verzeichnet.