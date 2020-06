Die 56-Jährige arbeitete seit einigen Jahren als Reinigungskraft in einem Café in Drobollach. Am Samstag tauchte plötzlich der 63-Jährige, es soll sich um den Ex-Freund der Frau handeln, in seinem weißen Wagen vor dem Lokal auf. Aus nächster Nähe soll er die 56-Jährige mit einem Kopfschuss getötet haben. Die Frau sackte leblos zusammen. Ihre fünfjährige Enkelin musste das Drama hautnah miterleben.