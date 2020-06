„Lediglich vier Infektionsfälle seit Februar“

„Meine Kinder sind in Wien auf die Welt gekommen und ich fühle mich als halber Österreicher. Daher hoffe ich, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz auf meinen Appell hört und die Grenzen nach Italien wieder öffnet. Wir gehören alle zu Europa“, so Vigol. „Natürlich können Österreicher in diesem Sommer in Österreich und Italiener in Italien urlauben, doch es ist wichtig, dass wir wieder zu einem normalen Leben zurückfinden und der Urlaub gehört dazu. Die Region Venetien ist ein sicheres Urlaubsziel. In Jesolo haben wir seit Februar lediglich vier Infektionsfälle gemeldet“, rührt er die Werbetrommel.