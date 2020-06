Dass Willi Ausrichtung und Örtlichkeit seiner Projekte immer wieder überdachte und änderte spricht für seinen Durchhalte-Willen. Dass er nach erneuten Subventionskürzungen vor vier Jahren seine Ehrengabe-Urkunde an das Land zurückschickte, für seine kulturpolitische Haltung. „Es fehlt oft an Qualität - was etwa die Stadtmarketings so anbieten, ist meist nur ärgerlich“, hält der Impresario mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Eher im Flachen - in Lustenau - fand das „Freudenhaus“ schließlich eine neue Heimat („Wir fühlen uns hier wertgeschätzt und unterstützt“), was auch Willi ein wenig zur Ruhe kommen ließ. Davon hat der zweifache Großvater ab Herbst noch mehr, legt er doch die Leitung in die Hände seines Nachfolgers Roman Zöhrer. „Punkto Programm werde ich mich aber noch ein wenig einbringen. Getreu nach meinem Motto: Die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter!“ Wir ziehen gerne mit...